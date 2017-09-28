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28 Eylül 2017 Perşembe 07:44

Suriye'de Bir Günde 80 Kişi Öldü

Birleşmiş Miletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinin kuzeybatısında sivillerin ölümüne neden olan artan çatışmalar ve hava saldırılarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Suriye'de Bir Günde 80 Kişi Öldü
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BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ DUJARRİC:"26 EYLÜL'DE HAMA KIRSALINDA KAÇAN İNSANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASI SONUCU 80 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI"

Birleşmiş Milletler, 28 Eylül 17 (.): Birleşmiş Miletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinin kuzeybatısında sivillerin ölümüne neden olan artan çatışmalar ve hava saldırılarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde İdlib'de nüfusun yoğun olduğu yerlerde günlük hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Hava saldırıları sonucu bir okulun tamamen yıkıldığına ve sivil altyapıların zarar gördüğüne dikkati çeken Dujarric, bugün kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'da çatışmalar yaşandığı yönünde haberler aldıklarını belirtti.

"26 Eylül'de Hama kırsalında kaçan insanların üzerine ateş açılması sonucu 80 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." diyen Dujarric, 25 Eylül'deki hava saldırılarında ise 27 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını aktardı.

Deyruz Zor'da da devam eden çatışmalar, hava saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle bir milyondan fazla kişinin güvenliğinden endişe duyulduğunu vurgulayan Dujarric, geçen ay yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini, son bir hafta içinde ise 50 binden fazla kişinin Deyruz Zor'dan kaçtığını aktardı.

(AA/ID/FEZ)

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