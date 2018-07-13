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Suriye\'de 7 Ayda Suikasta Uğrayan 214 Kişi Hayatını Kaybetti

İdlib, 13 Temmuz 18 : Suriye\'de son 7 ayda rejim karşıtı muhalifler ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde suikasta uğrayan 214 kişi hayatını kaybetti.

Suriye\'de 7 Ayda Suikasta Uğrayan 214 Kişi Hayatını Kaybetti

İdlib, 13 Temmuz 18 : Suriye\'de son 7 ayda rejim karşıtı muhalifler ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde suikasta uğrayan 214 kişi hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:25
Suriye\'de 7 Ayda Suikasta Uğrayan 214 Kişi Hayatını Kaybetti

İdlib, 13 Temmuz 18 : Suriye\'de son 7 ayda rejim karşıtı muhalifler ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde suikasta uğrayan 214 kişi hayatını kaybetti.
Suriyeli Umran Araştırma Merkezinin, son dönemde artan suikastlarla ilgili hazırladığı raporda yıl başından bu yana rejim karşıtı ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde 214 sivil ve muhalif savaşçının suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Raporda en fazla suikastın İdlib ilinde düzenlendiği İdlib\'i Halep, Dera, Hama, Humus ve Şam\'ın izlediği bilgisi verildi.
Söz konusu raporda "Suikastlarda en fazla askeri gruplar hedef alınmıştır. Bunlardan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) 82 suikasta maruz kalmıştır. Sivillerden de 53 kişi suikasta uğramıştır." ifadeleri yer aldı.
Suikastların, el bombasıyla saldırı, uzaktan kumandayla bombalı saldırı, mayın kullanımı, intihar saldırısı, ateşli silahla saldırı ve kaçırarak infaz etme yöntemleriyle yapıldığı kaydedildi.
(AA/ÖZ/FEZ)
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