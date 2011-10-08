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Suriye ve Yemen'deki halk ayaklanmalarına destek mitingi düzenledi.

Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra meydandakiler hep birlikte Libya'nın yeni milli marşını söyledi.

Suriye ve Yemen'deki halk ayaklanmalarına destek mitingi düzenledi.

Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra meydandakiler hep birlikte Libya'nın yeni milli marşını söyledi.

08 Ekim 2011 Cumartesi 09:03
Suriye ve Yemen'deki halk ayaklanmalarına destek mitingi düzenledi.
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 Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce Libyalı, Suriye ve Yemen'deki halk ayaklanmalarına destek mitingi düzenledi.

Libya'nın yeni bayraklarının yanı sıra Suriye ve Yemen bayraklarını da taşıyan binlerce Libyalı, Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra meydandakiler hep birlikte Libya'nın yeni milli marşını söyledi.

Suriye ve Yemen'deki halk ayaklanmalarını destekleyen Libyalılar, iki ülke yönetiminin ayaklanmaları bastırma şekline de tepki gösterdi.

İsrail bayraklarının da yakıldığı meydanda, Libyalılar, kurulacak yeni hükümetin hiçbir şekilde İsrail ile ilişki kurmamasını istedi.

İsrail'in Libya'ya büyükelçilik açacağı yönünde haberler çıktığını belirten Ayşa Zaugh ''Şeytanın cennete girme hakkı varsa İsrail'in de Libya'ya girme hakkı olabilir'' dedi.

Ulusal Geçiş Konseyi askerlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı meydanda Libyalılar şarkılar söyledi, sloganlar attı.

Son Güncelleme: 08.10.2011 09:03
Anahtar Kelimeler:
SuriyeMitingLibya Israil
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