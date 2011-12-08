Suriye tankları Türkiye sınırında

Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalıştığı iddia edilen bir grupa Suriyeli askerler arasında çatışma çıktı.

Suriye rejiminin resmi ajansı SANA’nın önceki gece Türkiye’den sızmaya çalışan 35 ‘terörist’in engellediğini bildirmesinin ardından Esad rejimi sınıra tanklarını gönderdi.

Sınırda çıkan çatışmanın ardından yaralananlara Türk askeri araçlarının yadım ettiğini öne sürdü. AFP’ye konuşan bir Türk yetkili ise “Asla silahlı grupların diğer ülkelere saldırı düzenlemesine izin vermeyiz” dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı “Komşuluk ilişkilerimizi korumaya yönelik her açıklamayı hoş karşılıyoruz” dedi.