Suriye Sınırında Şok Gelişme

Suriye ile Türkiye arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Şanlıurfa'da askeri birlikleri denetleyen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu Suriye sınırındaki birlikleri de denetleyecek.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa' ya gitti. Kıvrıkoğlu, Şanlıurfa' nın Suriye sınırında bulunan 3 ilçesinde incelemelerde bulunacak.