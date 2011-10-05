Suriye sınırında hareketlilik

Başbakan Erdoğan’nın Esad’la ilgili ağır eleştiriler yaptığı sırada Genelkurmay’ın internet sitesine bu yılki Yıldırım Tatbikat ı’nın Suriye sınırındaki Hatay’da yapılacağı açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı, her yıl düzenli olarak yapılan Yıldırım 2011 Seferberlik Tatbikatı’nın adresini Hatay olarak açıkladı. İnternet sitesindeki açıklamada, tatbikatın 5-13 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından yapılacağı bildirildi. Özellikle Suriye’yle son dönemde yaşanan gerginliklerden sonra tatbikatın adresinin Suriye sınırındaki Hatay olması ise dikkat çekti.

Geçen yıl tatbikatın Denizli’de, 2009 yılında Erzurum’da, 2008 yılında ise Manisa’da yapılmış olması, Hatay’ın tesadüfen seçilmediği yorumlarına neden oldu. Bu yorumlar üzerine Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı tatbikatın planlı olduğu, tarihine çok önceden karar verildiği ve adresin Hatay olmasının tamamen tesadüf olduğunu duyurdu.

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, “Bu tatbikatın amacı seferde görev alacak olan yedek personelin eğitimini amaçlar. Bu tatbikatlar ile yeni teçhizat ve silahların eğitim verilir. Amaç sistemin işlerliğinin denenmesi ve eğitimdir. Bu yıl ise tatbikata 39. Mekazine Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikler ve bu birliklere bağlı olan yedek personel katılacak. Bu tatbikat güç gösterisi olarak kabul edilemez.”

13 yıl sonra ikinci gözdağı

Yapılan bu açıklamadan sonra akıllara hemen 13 yıl önce yaşanan olay akla geldi. 1998’de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş Suriye’ye sınır Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tam da Öcalan’ın Türkiye’nin baskılarına rağmen Suriye’den çıkarılmaması karşısında şöyle diyordu: “Bazı komşularımız, özellikle ismini açıkça söylüyorum, Suriye gibi komşular, iyi niyetimizi yanlış tefsir ediyorlar. Apo denen eşkıyayı destekleyerek Türkiye’yi terör belasına bulaştırdılar. Türkiye beklediği karşılığı alamazsa, her türlü tedbiri almaya hak kazanacaktır. Artık sabrımız kalmadı.”