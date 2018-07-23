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Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin ele geçirdiği Kuneytra ilinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı. Konvoy dün gece geç saatlerde Hama'ya ulaştıktan sonra İdlib ile Halep'in batı kırsalına vardı.Hama'ya 47 otobüs ve 21 sivil araçla gelen 2 bin 592 kişi, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine götürüldü

Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin ele geçirdiği Kuneytra ilinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı. Konvoy dün gece geç saatlerde Hama'ya ulaştıktan sonra İdlib ile Halep'in batı kırsalına vardı.Hama'ya 47 otobüs ve 21 sivil araçla gelen 2 bin 592 kişi, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine götürüldü

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...


Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin ele geçirdiği Kuneytra ilinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı.
Konvoy dün gece geç saatlerde Hama'ya ulaştıktan sonra İdlib ile Halep'in batı kırsalına vardı.
Hama'ya 47 otobüs ve 21 sivil araçla gelen 2 bin 592 kişi, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine götürüldü.
Böylece Kuneytra'dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 4 bin 100'e ulaştı.
Kuneytra'dan tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.
ATEŞKES VE TAHLİYE SÜRECİ
Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.
Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.
Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 14:49
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