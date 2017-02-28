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28 Şubat 2017 Salı 06:40

Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmeleri

Suudi Arabistan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmeleri
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Suudi Arabistan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayında, Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz Al Suud başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çevre, Su ve Ziraat Bakanı Abdurrahman bin Abdulmuhsin el-Fadli, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, BM himayesinde Cenevre'de Suriye müzakerelerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesini kullandı.

Fadli, müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına göre, kardeş Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları sonlandıracak şekilde Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması ve ateşkesin sağlanmasını öngören kapsayıcı bir anlaşmayla neticelenmesine ilişkin temennilerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in geçen cumartesi gerçekleştirdiği süpriz Irak ziyareti ve bölgedeki temaslarına ilişkin izlenimlerinin ele alındığı kaydedildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın 23 Şubat'ta taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlayan Cenevre 4 müzakeresi, beşinci gününü geride bıraktı.

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Anahtar Kelimeler
CenevreSuriye
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