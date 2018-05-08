Suriye hava savunması, İsrail'in saldırısını püskürttü

İsrail'in, Şam'ın güneyindeki Kisva ilçesindeki hedeflere yönelik füze saldırısının Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

SANA'nın aktardığına göre, hava savunma sistemi Şam'ın güneyini hedef alan iki füzeyi etkisiz hale getirdi. ?Suriye ordusu kaynakları, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onayladı. İsrail'in saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulacağı açıklamasının hemen ardından geldi.

İSRAİL: İRAN GÜÇLERİN'DE HAREKETLENME VAR, HAZIRLIKLIYIZ

İsrail ordusu, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildi. Ülkedeki hava savunma sistemleri hazır duruma getirildi. Golan Tepeleri'nde bomba sığınakları açıldı.

İsrail ordusu, Suriye'deki İran güçlerinin ‘sıra dışı aktivitesini' tespit ettiklerini, bu nedenle Golan Tepeleri'ndeki hava savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini ve bomba sığınaklarının açılması emrini verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, "Suriye'deki İran güçlerinin sıra dışı aktivitesini tespit ederek İsrail Savunma Ordusu, yerel yönetimlere Golan Tepeleri'ndeki bomba sığınaklarını açma ve kullanma emrini verdi" dendi.

İsrail ordusu, "Ayrıca savunma sistemleri hazır duruma getirildi. İsrail Savunma Ordusu güçleri saldırıya karşı alarma geçti" diye ekledi.İsrail ordusu, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildi. Ülkedeki hava savunma sistemleri hazır duruma getirildi. Golan Tepeleri'nde bomba sığınakları açıldı