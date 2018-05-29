Suriye, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgelerini tanıdı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı bildirildi.





Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.





Gürcistan ise, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde gereken süreci başlattığı bildirildi.





2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.