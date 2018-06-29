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Suriye'den Ürdün'e beş roket mermisi atıldı

Ürdün'ün Turra bölgesine isabet eden beş roket mermisi bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçların hasar görmesine neden oldu.

Suriye'den Ürdün'e beş roket mermisi atıldı

Ürdün'ün Turra bölgesine isabet eden beş roket mermisi bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçların hasar görmesine neden oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 09:00
Suriye'den Ürdün'e beş roket mermisi atıldı

Suriye'den Ürdün'e beş roket mermisi atıldı

Ürdün'ün Turra bölgesine isabet eden beş roket mermisi bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçların hasar görmesine neden oldu.

Suriye'den Ürdün'e atılan bir roket mermisi Turra bölgesinde bir aileye ait tarlaya düştü.

Bölge sakinleri durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Ardından aynı bölgeye dört roket mermisi daha isabet etti.

Yaralılar var, araçlar hasar gördü

Mermilerin parçaları bazı kişileri hafif yaraladı ve bölgedeki araçlarda hasara yol açtı.

ABD'nin uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

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