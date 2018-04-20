Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu alanları ele geçirme mücadelesi sürüyor.



Esed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yönelmişti.



Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlatmış, 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirmişti. Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, askeri muhalif gruplar, söz konusu yerleri geri aldı.



Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildi. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor.





Bu arada rejim güçleri, Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e dün gece yoğun saldırılar başlattı.Rejim, öncesinde DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için müzakereler yapmış ancak sonuç çıkmamıştı.Esed rejimi ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.Halihazırda Şam'da Yermük haricinde Cayrud, Ruhaybah, Dumayr, el Tal, Kanakir, Babila ve Yalda semtleri ile Humus'ta Hola, Telbise, Rastan ve Vaer bölgelerinde halk abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.