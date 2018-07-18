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Suriye'de yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.

Suriye'de yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
Suriye'de yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı

Suriye'de muhalifler ile BeşşarEsed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.Anlaşma kapsamında askeri muhaliflerin kuşatmasındaki İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 kişinin çıkışına karşılık Esed rejiminin tutukladığı 1500 sivil ve muhalif serbest bırakılacak.
Tahliye işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlaması bekleniyor. Tahliyelerin gerçekleşmesi halinde Şii nüfusa sahip iki belde boşalmış olacak. Daha önce de muhalifler ile Esed rejiminin Fua ve Kefreya'da yaşayan Şii nüfusun tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Suriye'nin Madaya, Zebadani ve Yermük kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.
 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 10:54
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