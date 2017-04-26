Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı

İdlib'teki sivil savunma yetkilisi Hamid Kuteyni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin savaş uçağı kampı 3 paraşütlü bombayla hedef aldı." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bir sığınmacı kampı savaş uçağı tarafından vuruldu.

SALDIRIDA ÖLENLER VE ONLARCA YARALI OLDUĞU BİLDİRİLDİ