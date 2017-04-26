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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:51

Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı

Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı
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İDLİB'İN GÜNEYİNDE BİR SIĞINMACI KAMPINA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

SALDIRIDA ÖLENLER VE ONLARCA YARALI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

 Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bir sığınmacı kampı savaş uçağı tarafından vuruldu.

İdlib'inMaarat el-Numan beldesinin doğusunda bulunan kampa ulaşan AA muhabiri, hava saldırısında hayatını kaybeden siviller olduğunu, onlarcasının yaralandığını bildirdi.

İdlib'teki sivil savunma yetkilisi Hamid Kuteyni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin savaş uçağı kampı 3 paraşütlü bombayla hedef aldı." dedi.

Kuteyni, sivil savunma ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

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