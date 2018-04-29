Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Araçda uyuşturucu bulundu
ARAÇDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Özipek konser verdi
ÖZİPEK KONSER VERDİ
banner256
Flaş Haber
Araçda uyuşturucu bulundu
Kapat

Suriye'de Şark Çıbanı Tehlikesi

Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız şekilde artması ve açık foseptik çukurları, şark çıbanı hastalığının artmasına neden oldu.

Suriye'de Şark Çıbanı Tehlikesi

Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız şekilde artması ve açık foseptik çukurları, şark çıbanı hastalığının artmasına neden oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 13:20
Suriye'de Şark Çıbanı Tehlikesi

 Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız şekilde artması ve açık foseptik çukurları, şark çıbanı hastalığının artmasına neden oldu.

Esed rejiminin hava saldırılarından kaçan ya da tahliye edilen on binlerce kişinin İdlib'e sığınmasıyla bölgedeki nüfusun kontrolsüz çoğalması, koruyucu sağlık hizmetlerinin iç savaş yüzünden verilememesi, bataklık alanlarda sinek popülasyonunun artması "Tatarcık" sineğiyle bulaşan bu hastalığın hızla yayılmasına yol açtı.

İdlib'de hastalığın en sık göründüğü bölgelerden birisi yoğun göç alan Ermenez beldesi. Ermenez'deki tek sağlık merkezine müracaat eden hasta sayısı son bir ayda 800 kişiye ulaştı.

Ermenez Yerel Meclis Başkanı Hasan Serdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık hizmetleri alanında ciddi eksikliklerinin bulunduğunu belirterek "Savaş nedeniyle kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi ve açık haldeki foseptik çukurları hastalığın artmasına neden oldu. Yardım derneklerine çağrı yaptık ama sorunu çözecek kadar yanıt alamadık." diye konuştu.

Serdani, zarar gören kanalizasyonlar ve halkın yaşadığı bölgedeki açık foseptik çukurlarının hastalığın kaynağı haline geldiğini söyledi.

Beldedeki sınırlı imkanlarla gönüllü ekiplerin tedavi çalışmalarına başladığını dile getiren Serdani "Ancak beldede özel bir tıbbi ekip bulunmuyor. " dedi.

Beldedeki tek sağlık merkezinde çalışan hemşire Nafi Çakal, haftada yaklaşık 200 hastanın merkeze müracaat ettiğini vurguladı.

banner223
Çakal, ev, sokak ve çöp dökülen alanlarda ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek yardım kuruluşlarına destek vermeleri çağrısını yaptı.

Kendisi ve dört çocuğu şark çıbanı hastalığına yakalanan Hasan Rahhal, “İki çocuğum bu hastalıktan kurtuldu. Diğer iki çocuğum tedavi aşamasında. Hastalık korkunç bir şeklide yayılıyor. Daha fazla yayılmadan önce bakım, temizlik ve ilaçlama kampanyası yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

Bir diğer bölge sakini Ebu Ahmet de üç çocuğu ve eşinin hastalığa yakalandığını kaydetti.

ŞARK ÇIBANI

Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ve Ortadoğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.

"Tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

 


Son Güncelleme: 29.04.2018 16:29
Anahtar Kelimeler:
SuriyeMikropŞARKÇIBAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD şaşkın: Genç mankene köpeğimi tahrik ettin davası
ABD şaşkın: Genç mankene köpeğimi tahrik ettin davası
Afganistan'da Seçim Merkezine Saldırı
Afganistan'da Seçim Merkezine Saldırı
"Filistinlilerin Özgürlük Umudu “büyük Dönüş Yürüyüşü“
"Filistinlilerin Özgürlük Umudu “büyük Dönüş Yürüyüşü“
Kuzey Kore Nükleer Deneme Tesisini 'Mayıs'ta Kapatıyor!
Kuzey Kore Nükleer Deneme Tesisini 'Mayıs'ta Kapatıyor!
"İsviçre'deki Lale Festivali’ne Türkiye’den Lale"
"İsviçre'deki Lale Festivali’ne Türkiye’den Lale"
İsveç'ten “Türk Köftesi“ İtirafı!
İsveç'ten “Türk Köftesi“ İtirafı!
"Ermenistan’da İktidar Başbakan Adayı Çıkarmayacak"
"Ermenistan’da İktidar Başbakan Adayı Çıkarmayacak"
Juncker: “Avrupa, Küresel Sahnede Güç Kaybediyor“
Juncker: “Avrupa, Küresel Sahnede Güç Kaybediyor“
“internette Mutlak Kontrol Yok“
“internette Mutlak Kontrol Yok“
Efes 2018 Tatbikatı'na Doğru...Suudi Arabistan Birlikleri İzmir'e Ulaştı!
Efes 2018 Tatbikatı'na Doğru...Suudi Arabistan Birlikleri İzmir'e Ulaştı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim