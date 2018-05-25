Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti...
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC'de yamaç paraşütcüleri
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Yarın hangi bölgede elekrik kesilecek...
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
UYUŞTURUCU ZİRAATINA 12 AY HAPİS
banner282
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulduğu iddiası

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait ülkenin orta  kesimindeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulduğu iddiası

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait ülkenin orta  kesimindeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

25 Mayıs 2018 Cuma 09:19
Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulduğu iddiası

Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulduğu iddiası

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait ülkenin orta  kesimindeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, hangi ülkeye  ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar Humus ilindeki Dabaa Askeri Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde, füze saldırısının ardından rejime ait hava savunma sisteminin  füzelere karşılık verdiği ifadeleri yer aldı.

Söz konusu bölgede İran destekli yabancı terörist grupların yoğun  olarak bulunduğu biliniyor.

banner277

Esed rejimine yakın grupların sosyal medya hesaplarında gece saat  01.38 sularındaki iddialara göre, Fırat Nehri'nin güneybatısındaki T2 petrol  rafinerilerinin yakınlarında 2 askeri noktanın füzelerle vurulduğu öne  sürülmüştü.

İsrail Rusya ile koordinasyon halinde zaman zaman Suriye'deki İran  güçlerini hedef alan hava ve füze saldırıları düzenliyor ancak bu saldırıları  resmen üstlenmiyor.

Son saldırı hakkında da İsrail tarafından herhangi bir açıklama  yapılmadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da Bombalı Saldırı: 15 Yaralı
Kanada’da Bombalı Saldırı: 15 Yaralı
Johnson&johnson
Johnson&johnson "bebek Pudrası" Davasında Suçlu Bulundu
Libya'da Bombalı Saldırı, 6 Sivil Öldü,
Libya'da Bombalı Saldırı, 6 Sivil Öldü,
Pentagon Afganistan Özel Denetçiliği, ABD’nin Afganistan’a İstikrar Getirme Çabasının Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
Pentagon Afganistan Özel Denetçiliği, ABD’nin Afganistan’a İstikrar Getirme Çabasının Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
Trump, Dünyanın İlk Siyahi Amerikalı Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Olan John Arthur Jack Johnson İçin Af Kararı Aldığını Duyurdu
Trump, Dünyanın İlk Siyahi Amerikalı Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Olan John Arthur Jack Johnson İçin Af Kararı Aldığını Duyurdu
Facebook ve Twitter Siyasi İçerikli Reklamları Daha Şeffaf Hale Getirebilmek İçin Bir Dizi Yeni Önlemler Aldıklarını Duyurdu
Facebook ve Twitter Siyasi İçerikli Reklamları Daha Şeffaf Hale Getirebilmek İçin Bir Dizi Yeni Önlemler Aldıklarını Duyurdu
Fransız DGSE'ye Bağlı 4 Çalışanın, Çin Adına Çalıştığının Belirlendiği ve Haklarında 30 Yıla Kadar Hapis İsteğiyle Soruşturma Açıldığı Bildirildi
Fransız DGSE'ye Bağlı 4 Çalışanın, Çin Adına Çalıştığının Belirlendiği ve Haklarında 30 Yıla Kadar Hapis İsteğiyle Soruşturma Açıldığı Bildirildi
Euro Grubu: “yunanistan'ın Kurtarma Programından Çıkıp Çıkmamasına Haziran'da Yapılacak Toplantımızda Karar Vereceğiz.
Euro Grubu: “yunanistan'ın Kurtarma Programından Çıkıp Çıkmamasına Haziran'da Yapılacak Toplantımızda Karar Vereceğiz."
 Kanada'da patlama! Yaralılar var
 Kanada'da patlama! Yaralılar var
ABD Meclisi’nden Pentagon bütçesine onay
ABD Meclisi’nden Pentagon bütçesine onay

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim