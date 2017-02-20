FLAŞ HABER

Dava Hitaplara Kaldı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13

Suriye'de Rejim Kimyasal Silah Kullanmayı Sürdürüyor

Suriye'de Rejim Kimyasal Silah Kullanmayı Sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen, kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) hazırladığı raporda, BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın, bazı kimyasal saldırılardan Esed rejimi ile DEAŞ'ın sorumlu olduğunu onayladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil olarak gerçek önlemler alması, Suriye'de güvenlik ve barışı koruma konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

Esed rejiminin toplam 333 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğine dikkat çekilen raporda, BM'nin 27 Eylül 2013'te aldığı 2118 sayılı kararından önce 33, kararın ardından, 158 kimyasal saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

BM'nin 6 Mart 2015'te aldığı 2209 sayılı kararının ardından, 89, 7 Ağustos 2015'te aldığı 2235 sayılı kararın ardından 33, BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın kuruluşundan sonra da 20 kez kimyasal silah kullandığı aktarılan raporda, DEAŞ'ın da Halep'te düzenlediği kimyasal saldırılarla BM kararlarını 4 kez ihlal ettiği ifade edildi.

BM'nin 2118 sayılı kararının ardından rejimin kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırılarda 40'ı çocuk, 13'ü kadın olmak üzere, 78'i sivil, 45'i muhaliflerden, 7'si muhaliflerin alıkoyduğu Esed güçlerinden en az 130 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, saldırılarda 2 bin 289 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Raporda İdlib'e 41, Şam kırsalına 33, Hama'ya 27, Halep'e 24, Şam'a 22, Humus ile Deraa'ya 4'er, Deyr ez-Zor'a 3 kimyasal saldırı düzenlendiği, DEAŞ'ın ise Halep'i hedef aldığı aktarıldı.

Raporda ifadeleri yer alan SNHR Başkanı Fadl Abdulgani, kimyasal silah kullananların ilk olarak ilgili yerel mahkemelerde yargılanmasını istediklerini, dünya ülkelerinin bu tür korkunç ihlaller gerçekleştirenleri yargılamak için mahkemelerini açması gerektiğini ifade etti.

BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın 2014-2015 yıllarında Hama, Halep ve İdlib'te sadece 9 kimyasal silah saldırısı düzenlendiğini belirttiği, bu saldırıların 3'ünü rejimin, birini DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini onayladığını kaydeden Abdulgani, raporda BM'nin 2235 sayılı kararının ardından, Esed rejimi ve DEAŞ'ın 37 saldırı düzenlediğinin belgelendiğini vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tacikistan'da Çığ Düştü: 3 Ölü Tacikistan'da Çığ Düştü: 3 Ölü
Suriye'de 4 Rus Askeri Öldü Suriye'de 4 Rus Askeri Öldü
ABD'den AB'ye Teminat ABD'den AB'ye Teminat
İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: "(Ezan Yasağı Yasa Tasarısı) Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: "(Ezan Yasağı Yasa...
Çin'de Kuş Gribi Aşısında Gelişme Çin'de Kuş Gribi Aşısında Gelişme
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Tacikistan'da Çığ Düştü: 3 Ölü
Tacikistan'da dağlık bölgeden geçen karayolunda kar temizleme çalışmaları sırasında çığ altında...

Haberi Oku