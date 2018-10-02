Suriye'de Rejim Geçen Ay 41 Sivili İşkenceyle Öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de eylül ayında tamamı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 41 sivilin işkenceyle öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR, eylül ayı raporunda, 41 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Raporda, hayatını kaybeden 41 sivilin 4’ünün öğrenci, 1’inin müzisyen,1’inin sporcu ve 1’inin de çocuk olduğu ifade edildi.

Yıl başından bu yana Suriye’deki taraflarca 933 sivilin işkenceyle yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, bunların 911’inin Esed rejimi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Raporda, Suriye'deki sivillerin korunması, sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde temmuz sonunda düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, rejimin alıkoyduğu kişilerin karşılıklı olarak ve sembolik düzeyde serbest bırakılması yönünde uzlaşmıştı. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.