Suriye'de Rejim Ablukasından Zorunlu Tahliyeler Sürüyor

Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Yermük Kampı ve Humus ilinin kuzey kırsalından zorunlu tahliyeler devam ediyor. Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle söz konusu bölgelerden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan konvoylar, Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ilçesi yakınlarına ulaştı.



Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden 6'ncı konvoy ile Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden yola çıkan 2'nci tahliye konvoyu Bab ilçesi yakınlarına vardı.



Yermük Kampı'ndan dün yola çıkan 39 otobüslük 6'ncı tahliye konvoyunda tahliye edilen 655 kişiye 2 ambulans eşlik etti.



Kamptan yaklaşık 8 bin kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.



Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığındaki müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın ÖSO kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.



Şam'ın 8 kilometre güneyindeki kampta yoğunluklu olarak Filistinli mülteciler yaşıyor.



Muhaliflerin rejim ile Rusya aracılığında yaptığı müzakereler sonucu, Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler önceki gün başlamıştı.



Humus'tan 59 otobüslük ikinci tahliye konvoyunda yer alan 2 bin 803 kişi ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesi yakınlarına ulaştı.



Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200 ila 250 bin kişi yaşıyor.



Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi Doğu Guta'yı ele geçirmesinin ardından Yermük Kampı'nın yanı sıra bu bölgeye de yoğun saldırılar düzenlemeye başlamıştı.



