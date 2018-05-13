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Suriye'de Rejim Ablukasından Zorunlu Tahliyeler Sürüyor,,,

Suriye'de Humus'un kuzey kırsalında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden zorunlu tahliyeler sürüyor.

Suriye'de Rejim Ablukasından Zorunlu Tahliyeler Sürüyor,,,

Suriye'de Humus'un kuzey kırsalında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden zorunlu tahliyeler sürüyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:08
Suriye'de Rejim Ablukasından Zorunlu Tahliyeler Sürüyor,,,

Suriye'de Humus'un kuzey kırsalında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden zorunlu tahliyeler sürüyor.
Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle söz konusu bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan beşinci konvoy, ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı kırsalında kalacakları geçici barınma merkezlerine ulaştı.
İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden yola çıkan ve 3 bin 500 kişiyi taşıyan beşinci tahliye konvoyu saat 11.00'de Hama ilinin Morik bölgesine ulaştıktan sonra ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı kırsalına doğru hareket etti.
Tahliye konvoyunda 54 otobüsün yanı sıra 160 sivil araç yer aldı.
Son konvoyla Humus'un kuzey kırsalındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 13 bin 500'ü aşmış oldu.
Bölgeye ulaşan Humuslular, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici konaklama merkezlerine, sığınmacı kamplarına, cami ve okullara yerleştiriliyor.
Son dönemde artan tahliyelerle bölgede barınma imkanının yetersiz kaldığı öğrenildi.
Söz konusu bölgeden tahliyelere devam edilmesi bekleniyor.
HUMUS'TAN TAHLİYE DURUMU
Muhaliflerin rejim ile Rusya aracılığıyla yaptığı müzakereler sonucu, Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler geçen hafta başlamıştı.
Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200 ila 250 bin kişi yaşıyor.
Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi, Doğu Guta'yı ele geçirmesinin ardından Yermük Kampı'nın yanı sıra bu bölgeye de yoğun saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 21:14
Anahtar Kelimeler:
SuriyeZorunluTahliye
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