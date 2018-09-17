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Suriye'de Milyonların Yokluğunda “Seçim“ Yapıldı

BEŞŞAR ESED REJİMİ, ÜLKEDE KONTROL ETTİĞİ ALANLARDA İÇ SAVAŞ BOYUNCA İLK DEFA YEREL SEÇİM DÜZENLEDİ 

Suriye'de Milyonların Yokluğunda “Seçim“ Yapıldı

BEŞŞAR ESED REJİMİ, ÜLKEDE KONTROL ETTİĞİ ALANLARDA İÇ SAVAŞ BOYUNCA İLK DEFA YEREL SEÇİM DÜZENLEDİ 

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:03
Suriye'de Milyonların Yokluğunda “Seçim“ Yapıldı

BEŞŞAR ESED REJİMİ, ÜLKEDE KONTROL ETTİĞİ ALANLARDA İÇ SAVAŞ BOYUNCA İLK DEFA YEREL SEÇİM DÜZENLEDİ 

KATILIM ORANININ OLDUKÇA DÜŞÜK OLDUĞU SEÇİMDE REJİMİN GÖREVLERİNE SON VERMEKLE TEHDİT ETTİĞİ KAMU ÇALIŞANLARI OY VERDİ

Beşşar Esed Rejimi, milyonlarca kişinin halen mülteci konumunda ve yerinden edilmiş olduğu Suriye'de yerel seçim yaptı. Katılımın düşük olduğu seçimde, yalnızca rejimin işlerine son vermekle tehdit ettiği görevliler oy verdi.

İç savaş boyunca ilk defa yapılan yerel seçimler, ülkenin rejim hakimiyetindeki yaklaşık yüzde 59'luk kısmında düzenlendi.

Suriye'deki AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre, dün 08.00'de başlayan seçim, planlananın aksine, 17.00 yerine 00.00'da sona erdi. 

Adaylar, rejimin mensup olduğu Baas Partisi'nden ya da parti ile yakın ilişkideki kişilerden oluştu. 

Rejim, kontrolündeki yerleşimlerde görev yapan memur, asker ve güvenlik güçlerini işten çıkarmakla tehdit ederek sandığa gönderdi. 

Buna rağmen katılım oldukça düşük kaldı. 

YPG/PKK BÖLGESİNDE DE SANDIK KURULDU 

Rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde de sandık kurdu. 

YPG/PKK, geçen ay aday olan arapları alıkoyduktan sonra serbest bırakmıştı. Dünkü seçimde bölgede rejim ve YPG/PKK arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığı öğrenildi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, halen 5 Milyon 598 Bin kişi mülteci, 6 Milyon 600 kişi yerinden edilmiş durumda. 

Seçim kararında, rejimin ülkenin orta kesimindeki humus ili, başkent Şam, Ürdün Ve İsrail sınırında yeniden hakimiyet sağlaması etkili olmuştu.

Son Güncelleme: 17.09.2018 12:58
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