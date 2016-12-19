Suriye'de Kuşatma Bölgelerinden Tahliyeler

TAHLİYELERİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ DOĞU HALEP'TEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 14 BİNİ AŞTI

SURİYE'DE MUHALİFLERİN KUŞATMASINDA VE HİZBULLAH KONTROLÜNDEKİ FUA İLE KEFREYA BELDELERİNDEN ÇIKAN TAHLİYE KONVOYU REJİM BÖLGESİNE ULAŞTI

Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında ve Hizbullah kontrolündeki bulunan Fua ile Kefreya beldelerinden çıkan tahliye konvoyu, batı Halep'te rejim güçlerinin kontrolünde olan bölgeye ulaştı. Tahliyelerin ilk gününden bu yana doğu Halep'ten çıkarılanların sayısı 14 bini aştı.

İdlib'teki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, Fua ve Kefreya'dan sabah saatlerinde yola çıkan tahliye konvoyu, güvenli şekilde rejim ve rejim yanlısı terörist grupların kontrolündeki batı Halep'e vardı.

Eş zamanlı olarak rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan 46 otobüslük konvoydaki otobüslerin tamamı da İdlib'e ulaşmış durumda.

Doğu Halep'ten yaklaşık saat önce yola çıkan 20 otobüslük bir konvoy ise Raşidin semtinde rejimin kontrol noktasından geçti. Konvoy, İdlib yönünde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ilerliyor.

AA'nın tahliye operasyonunu yürüten yerel yetkililerden derlediği rakamlara göre, muhaliflerin kontrolündeki doğu Halep'ten tahliyelerin başladığı perşembe gününden bu yana otobüslerle ve kendi imkanlarıyla İdlib'e ulaşanların sayısı 14 bini geçti.

Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğuyla dün muhalifler ve rejim ile rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti. İki ülke, yeni mutabakatın garantörü olmuştu.

Mutabakata göre, doğu Halep’teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanının yarın tahliye edilmesi öngörülüyor.

Buna karşılık, Fua ve Kefreya'dan 3 gün içinde toplam 4 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

FUA VE KEFREYA’NIN DURUMU

Yaklaşık 15 bin Şii nüfusa sahip Fua ve Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor.

Beldeler 1,5 yıldır muhaliflerin kuşatmasında. Ancak rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair tüm taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin ablukada altındaki yerleşimlerde katliam yapabileceğinin altını çiziyor.

MADAYA VE ZEBADANİ’DEN DE TAHLİYELER OLACAK

Mutabakatla, rejim ordusu ve rejim yanlısı teröristlerin kuşatmasında bulunan Şam’ın Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden de tahliyeler gerçekleşecek.Hasta, yaralı ve çocuklardan oluşan bin 500 kişinin Salı günü çıkartılması bekleniyor.

TAHLİYELERİ TERÖRİSTLER ENGELLEMİŞTİ

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü.

Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak yüzbinlerce sivilin hayatını hiçe sayan terör grupları, son saldırıların ardından Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

Rejim yanlısı terör gruplarının eylemleri, uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler yetkililerince sıklıkla savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

Lübnan ve Irak Hizbullahı, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ile Bakır Tugayı toplamda yaklaşık 7 bin teröristle Halep’in doğusunda işgallerini sürdürüyor.