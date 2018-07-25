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Suriye'de intihar saldırıları

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti. Saldırılarda 150’ye yakın kişi öldü.

Suriye'de intihar saldırıları

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti. Saldırılarda 150’ye yakın kişi öldü.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Suriye'de intihar saldırıları

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti. Saldırılarda 150’ye yakın kişi öldü.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 19:16
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