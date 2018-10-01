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Suriye'de Eylül Ayında 192 Sivil Öldürüldü

Suriye'de Eylül Ayında 192 Sivil Öldürüldü

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
Suriye'de Eylül Ayında 192 Sivil Öldürüldü

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI (SNHR), SURİYE'DE EYLÜL 2018'DE BÜYÜK KISMI BEŞŞAR ESED REJİMİ VE RUSYA TARAFINDAN OLMAK ÜZERE 192 SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), eylül 2018'de, 95'i Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 192 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye'de yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı eylül ayı raporunda geçen ay 192 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Raporda, bunlardan 95’inin Esed rejimi ve Rusya tarafından öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 17 sivilin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı raporda, Esed rejimine bağlı güçlerin aralarında 13 çocuk ve iki kadının olduğu toplam 78 sivili öldürdüğün kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ 18 sivili öldürürken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında aralarında 18 çocuk ve 4 kadın, toplam 56 sivil can verdi.

 YILBAŞINDAN İTİBAREN 6 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, 2018 yılının başından itibaren toplam 6 bin 228 sivilin can verdiği, bunların 5 bin 514’ünün Esed rejimi ile Rusya tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Esed rejimi ve ona hava desteği sağlayan Rusya'nın saldırılarında, 774 sivilin ocak ayında, bin 389 sivilin şubatta, bin 241 sivilin martta, 408 sivilin nisanda, 354 sivilin mayısta, 593 sivilin haziranda, 886 sivilin temmuzda, 391 sivilin ağustosta ve 192 sivilin eylülde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 01.10.2018 18:52
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