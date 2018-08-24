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Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'deki toplantıda ele alınacak

Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'de ele alınacak. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Türkiye, Rusya ve İran'ı 11-12 Eylül'de Cenevre'ye davet ettiği açıklandı.

Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'deki toplantıda ele alınacak

Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'de ele alınacak. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Türkiye, Rusya ve İran'ı 11-12 Eylül'de Cenevre'ye davet ettiği açıklandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:29
Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'deki toplantıda ele alınacak

Suriye'de çözüm arayışları Cenevre'de ele alınacak. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Türkiye, Rusya ve İran'ı 11-12 Eylül'de Cenevre'ye davet ettiği açıklandı.

Suriye meselesine çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü "Astana süreci" Cenevre'ye taşınıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye'de siyasi geçiş süreci için üç ülkeyi İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiği duyuruldu.

Görüşmelerde, Suriye'de anayasa komisyonu oluşturulması, ana gündem maddesi olacak.

Komisyonun işleyişi ve kimlerden oluşacağı netleştirilmeye çalışılacak.

Bu görüşmeler, ABD'nin dahil olduğu "Cenevre sürecine" paralel olarak yürütülecek.

De Mistura, Temmuz ayında Soçi'de yapılan Suriye görüşmelerinde de 3 garantör ülkenin temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Rejim ve muhaliflerin temsilcileri ile de görüşerek komisyonda yer alabilecek isimlere ilişkin teklifleri almıştı.

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