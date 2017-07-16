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16 Temmuz 2017 Pazar 13:17

Suriye'de "Çatışmasızlık Bölgesi"ne Saldırı... 4'ü Çocuk, 7 Sivil Öldü

Suriye'de 'Çatışmasızlık Bölgesi'ne Saldırı... 4'ü Çocuk, 7 Sivil Öldü
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İDLİB İLİNDE BOMBALI ARAÇ SALDIRISINDA 2 KADIN VE 3 ÇOCUK YARALANDI

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında dördü çocuk yedi sivil öldü. İdlib'deki bombalı saldırıda da beş kişi yaralandı.

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki Zemelka ile Heze beldelerini bombaladığını söyledi.

Saldırılarda, Zemelka'da üç çocuk, Heze'de ise biri çocuk, dört kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Ethem, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ethem, rejim güçlerinin bombaladığı yerlerde büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yer alan Zemelka ve Heze beldeleri 5 yıldan bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında. Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta'da halk, suyu kazdıkları kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.

İDLİB'DE BOMBALI ARAÇ SALDIRISI...

Öte yandan, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde bulunan sivil savunma yetkililerinden Ali El Meri de Meştel Mahallesi'ndeki El-Mecd Hastanesi yakınlarında bomba yerleştirilen aracın infilak etmesi sonucu iki kadın ve üç çocuğun yaralandığını söyledi.

Meri, yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını dile getirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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