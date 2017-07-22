Suriye'de Çatışan Rejim Karşıtı Gruplar Anlaştı

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.