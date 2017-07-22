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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Suriye'de Çatışan Rejim Karşıtı Gruplar Anlaştı

Suriye'de Esad rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava kapısını, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar verdi.

Suriye'de Çatışan Rejim Karşıtı Gruplar Anlaştı
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SURİYE'DE ÇATIŞAN ESAD REJİMİ KARŞITI GRUPLAR AHRARU'Ş ŞAM VE HEYET TAHRİR ŞAM ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Suriye'de Esad rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava kapısını, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar verdi.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey kırsalına çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı çevresinde yoğunlaşmıştı.

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