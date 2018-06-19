Suriye'de Anayasa Komisyonu Kurulmasına İlişkin Toplantı Başladı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.
BM Cenevre Ofisinde basına kapalı toplantıda, 30 Ocak'ta, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde kurulmasına karar verilen anayasa komisyonu masaya yatırılıyor.
De Mistura, geçen hafta, çabalarını anayasa komisyonu kurmaya odakladığını ifade etmişti.
BM temsilcisi, BeşşarEsed rejiminin anayasa komisyonunda yer alması için 50 isim bildirdiğini ve muhaliflerin listesinin oluşması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.