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Suriye'de 5 Ayda 3 Bin 415 Kişi Alıkonuldu!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 45'i çocuk, 70'i kadın toplam 557 kişinin alıkonulduğunu duyurdu.

Suriye'de 5 Ayda 3 Bin 415 Kişi Alıkonuldu!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 45'i çocuk, 70'i kadın toplam 557 kişinin alıkonulduğunu duyurdu.

05 Haziran 2018 Salı 12:14
Suriye'de 5 Ayda 3 Bin 415 Kişi Alıkonuldu!


 Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 45'i çocuk, 70'i kadın toplam 557 kişinin alıkonulduğunu duyurdu.
SNHR, yayımladığı mayıs ayı raporunda Suriye'de 45'i çocuk, 70'i kadın toplam 557 kişinin sebepsiz alıkonulduğunu açıkladı.
Ağın raporunda, rejim güçlerinin geçen ay 26'sı çocuk, 56'sı kadın toplam 406 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirilirken, tutuklananların bir kısmının üniversite öğrencileri ve devlet memurlarından oluştuğuna dikkat çekildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde gençleri zorla silah altına almak için alıkoyduğuna vurgu yapılan raporda, örgütün geçen ay içerisinde 9'u çocuk, 5'i kadın 78 kişiyi alıkoyduğu ifade edildi.
Rapora göre, terör örgütü DEAŞ, 2'si çocuk, 5'i kadın 32 kişiyi örgütün talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları için keyfi olarak alıkoydu.

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Raporda, söz konusu süre içerisinde askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın ise 8'i çocuk, 4'ü kadın toplam 41 kişiyi tutukladığı kaydedildi.
5 AYDA 3 BİN 415 KİŞİ ALIKOYULDU
Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığını belirten raporda, rejimin cezaevlerinde tutuklar arasında 86 bin kişinin akıbetinin belli olmadığının altı çizildi.
Rapora göre, bu yılın ilk 5 ayında ülke çapında 3 bin 415 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.
Türkiye, Rusya ve İran, 21-22 Aralık'taki Astana toplantısında, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi başlıkları için çalışma grubu oluşturmuştu. Söz konusu grup şimdiye dek 2 kez bir araya gelmiş, prensipler üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Gelecek toplantının bu ay içerisinde Ankara'da yapılması planlanıyor.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 15:16
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