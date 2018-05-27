Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deyr ez Zor kentinde militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

