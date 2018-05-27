Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Lokmacıda 10 gram bonzai
Kapat

Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

27 Mayıs 2018 Pazar 12:23
Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deyr ez Zor kentinde militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

banner277

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti" denildi. Öte yandan, 40'dan fazla militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!
İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor...
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor...
Afganistan'da İntihar Saldırısı...
Afganistan'da İntihar Saldırısı...
Ay'da yürüyen ABD'li astronot Alan Bean öldü
Ay'da yürüyen ABD'li astronot Alan Bean öldü
Beyaz Saray'dan “Trump-Kim zirvesi“ açıklaması
Beyaz Saray'dan “Trump-Kim zirvesi“ açıklaması
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Kolombiya, devlet başkanını seçmek amacıyla bugün sandık başına gidiyor
Kolombiya, devlet başkanını seçmek amacıyla bugün sandık başına gidiyor
Le Point'in bir afişi daha indirildi
Le Point'in bir afişi daha indirildi
Mars'ın demir zengini kayaları yaşamın izlerini barındırıyor olabilir
Mars'ın demir zengini kayaları yaşamın izlerini barındırıyor olabilir
Yemen'de bombalı saldırı
Yemen'de bombalı saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim