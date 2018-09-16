Suriye'de 2 İran Askeri Öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 2 askerin öldürüldüğü bildirildi.



Tasnim Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İranlı asker Asgar İlyasi, Elburz eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.



Fatimiyyun Tugayları'ndan Muhammed Nebi Muhammedi ise Kirman kentinde düzenlenecek törenle defnedilecek.



Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.



İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" gibi terörist gruplar, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.