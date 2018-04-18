Süpermarketten aldığı muzun içinden zehirli akrep çıktı

İngiliz basını satın aldığı muz paketinin içinden akrep çıkan emekli kadını konuşuyor. Ülkenin çok satan gazetelerinden The Sun’da yer alan haberde 67 yaşındaki Linda Pollard’ın poşet içinde satın aldığı 5’li muzun içinden Orta Amerika’da yaşayan bir akrep çıktığı ortaya çıktı.

Satın aldığı muz paketini önce 40 yaşındaki oğlunun açtığını söyleyen Linda,” Oğlum benden önce paketi açtı ve daha sonra paket mutfakta duruyordu. Ertesi gün bakınca muzların arasında hareket eden siyah bir cisim olduğunu gördüm. Başta bunun örümcek olduğunu düşündüm fakat yakından bakınca kıskacı ve kuyruğunu gördüm” dedi.

Linda muz paketinin içinden çıkan hayvanın akrep olduğunu görünce panik olduğunu söylerken, “Kettle’ın arkasında saklanıyordu ve çok heyecanlanmama rağmen büyük bir bardakla etrafını kapattım. Torunum o sırada evdeydi ve çok korktum. Mutfağın kapısını kapattım ve kısa süre sonra yetkilileri aradım ve akrebi götürmelerini istedim” dedi.

Yapılan incelemede akrebin Orta Amerika’da ve özellikle Belize’de çok yaygın olduğu ve muzların arasında yaşadığı ortaya çıktı. Centruroides gracilis ismi verilen akrebin arı gibi soktuğu ve sokulan noktalarda ağrı, kızarıklık ve kaşıntıya neden olduğu belirtilirken bazı durumlarda da kalp krizine ve ölüme sebep olabileceği aktarıldı.

Linda Pollard, süpermarketin olayla ilgili bir inceleme başlattığını ve 10 poundluk bir hediye çeki verdiğini söyledi.