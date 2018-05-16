Superman'in aşkı öldü!
Süperman’ serisindeki 'Lois Lane' karakteriyle özdeşleşen Kanadalı oyuncu Margot Kidder, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Margot Kidder 1970 ve 1980’li yıllarda gösterime giren dört filmde 'Süpermen’in platonik aşkı, 'gazeteciLois Lane' karakterini canlandırmıştı.
Kanadalı aktris, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, 1996’da ortadan kaybolarak dünya medyasında gündem olmuştu.
Film serisinde 'Superman’i canlandıran Christopher Reeye' de 1995 yılında attan düşüp felç kalmış, 2004’te hayatını kaybetmişti.