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Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez'in mini elbisesiyle paylaşımı sosyal medyayı salladı

Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez'in mini elbisesiyle paylaşımı sosyal medyayı salladı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:33
Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Jennifer Lopez'in süper mini elbisesiyle yaptığı paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez'in sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile doludizgin aşk yaşayan 48 yaşındaki Jennifer Lopez, giydiği süper mini elbisesiyle adından söz ettirdi.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncunun, instagram hesabından yaptığı paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı. 

İşte ünlü yıldızın o paylaşımları; 

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