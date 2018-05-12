Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Jennifer Lopez'in süper mini elbisesiyle yaptığı paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez'in sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM
Eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile doludizgin aşk yaşayan 48 yaşındaki Jennifer Lopez, giydiği süper mini elbisesiyle adından söz ettirdi.
1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncunun, instagram hesabından yaptığı paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.
İşte ünlü yıldızın o paylaşımları;