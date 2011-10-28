Süleyman Demirel'i Davet Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret ederek, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i anma etkinliklerine davet ettiği bildirildi.



CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Demirel'i evinde ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, ''Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlarından Bülent Ecevit'in 5 Kasım günü yapılacak anma törenine önceki Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'i ziyaret ederek davet etti. Demirel, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek daveti kabul etti'' denildi.