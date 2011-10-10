Suikast son anda önlendi!

Zeytinburnu'nda 3 Çeçen'in öldürülmesinin şoku sürerken önceki gün İstanbul'da Çeçenistan eski Şeyhülislamı Şemseddin Batukaev evinde Çeçen bir tetikçi tarafından vurulmak istendi...

İstanbulZeytinburnu'nda 3 Çeçen vatandaşının öldürülmesinin yankıları sürerken Çeçenler'in Türkiye'deki en önemli isimlerinden birisi suikastten son anda kurtuldu. Çeçenistan eski Şeyhulislamı Şemseddin Batukaev'e Zeytinburnu'ndaki evinde silahlı saldırı düzenlemek isteyen tetikçi Batukaev'i koruyan Çeçenlerin dikkati sayesinde son anda yakalanarak polise teslim edildi.

Suikast emrini Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un verdiği öne sürüldü. Barhram Batumaev isimli 26 yaşındaki tetikçi Şemseddin Batukaev'in ikamet ettiği Zeytinburnu'ndaki eve 7 Ekim'de gelerek yardım istediğini belirtip bulunduğu daireye çıktı. Çeçenler'in Türkiye'deki dini lideri konumunda olan Batukaev tarafından kabul edilen Barhram Batumaev, daha sonra lavoboya gitmek istedi. İçerden gelen seslerden şüphelenen Çeçen korumalar, Batukaev dışarı çıktığında belinde tabanca olduğunu fark etti. İki Çeçen korumanın etkisiz hale getirdiği tetikçinin üzerinden susturucu takılı bir tabanca ile adına düzenlenmiş Rus pasaportu çıktı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ Bir süre Çeçenler tarafından tutulduktan sonra polise teslim edilen Barhram Batumaev, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülerek sorguya alındı. Kendisini yakalayan Çeçenlere, Uvays Ahmadov tarafından azmettirildiğini anlatan ve silahın kendisine İslam isimli bir kişi tarafından beyaz bir Mercedes'le getirildiğini söyleyen Barhram Batumaev Gayrettepe'deki emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı.

Batukaev'in, kendisini azmettirdiği söylenen Uvays Ahmadov ile çok sayıda telefon görüşmesi tespit edilirken, Zeytinburnu'nda kaldığı otelde yapılan aramada odasında Şemsettin Batukaev'in oturduğu sitenin krokisi ve suikast planı ele geçirildi. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı operasyon başlatırken Uvays Ahmadov Başakşehir'deki evinde gözaltına alındı. Şemseddin Batukaev Gayrettepe'ye gelerek ifade verirken, polis tetikçiyi yakalayan 2 Çeçen korumanın da ifadesine başvurdu.

İMKANDER Başkanı Murat Özer emniyet güçlerinin Türkiye'de yaşayan Çeçenleri yeterince korumadığını öne sürerek, Çeçenler'in yaşadığı bölgelere yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

ŞEMSEDDİN BATUKAEV KİMDİR? Ruslar'ın hakkında ölüm emri verdiği Şemseddin Batukaev, Kafkasya emirliğinin yurtdışı genel temsilcisi ve Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Şeriat Mahkemeleri eski başkanı. Daha önce Rus istibarat servisinin hedefinde olduğunu söyleyen Batukaev "Rusları defalarca yendik. Bugün de yeneceğiz. Fakat biz Rusyayı kendi gücümüzle değil Allah'ın yardımı ve kudretiyle yeneceğimize inanıyoruz" demişti.

1956'da Kazakistan'da doğan Batukaev 1960'da ailesiyle Çeçenistan'a göçtü. Lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Buhara ve Taşkent'te mimarlık ve din eğitimi aldı. Çeçenistan'da 4 yıl boyunca Şeriat Mahkemeleri başkanlığı yapan Batukaev, Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un yönetime gelmesinden sonra Türkiye'ye yerleşti.