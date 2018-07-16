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Sudan’ın 2 Eyaletindeki Olağanüstü Hali Uzatıldı!

Sudan’ın Kuzey Kordofan ile Kesele eyaletlerindeki olağanüstü hal (OHAL) süresi 6 ay uzatıldı.

Sudan’ın 2 Eyaletindeki Olağanüstü Hali Uzatıldı!

Sudan’ın Kuzey Kordofan ile Kesele eyaletlerindeki olağanüstü hal (OHAL) süresi 6 ay uzatıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
Sudan’ın 2 Eyaletindeki Olağanüstü Hali Uzatıldı!

 Sudan’ın Kuzey Kordofan ile Kesele eyaletlerindeki olağanüstü hal (OHAL) süresi 6 ay uzatıldı.

Sudan Cumhurbaşkanlığı Ömer el-Beşir’in yayınladığı kararnamede, OHAL'in "insan ticareti, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" için bir müddet daha devam etmesi gerektiği bildirildi.

Sudan Haber Ajansına (SUNA) konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Bakanı Harun Adem el-Reşid, altı aydır devam eden OHAL'in özellikle Kesele’de suç oranlarının düşmesinde etkili olduğunu söyledi.

Kesele eyaletinde silahların toplanması, soygunların engellenmesi, faili meçhullerin önüne geçilmesi ile insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı noktasında mücadele verildiğini belirten Reşid, “Olağanüstü hal, komşularımızı da güvence altına alıyor. Gerekli güvenlik sağlanarak vatandaşların huzur, refah içerisinde yaşaması için OHAL'in olumlu etkileri oldu.” dedi.

Reşid, Kuzey Kordofan’daOHAL'in devam etmesinin, silahların toplanması ve hukukun üstünlüğüne yönelik gerekli tedbirlerin alınmasında gerekli olduğunu kaydetti.

Sudan devleti, ülkede kaçak silahların çoğalması nedeniyle 2017'de silah toplama kampanyası başlatmış, kısa sürede yaklaşık 20 bin lisanssız mühimmat güvenlik güçlerine teslim edilmişti. 30 Aralık 2017'de ise Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşhir, lisanssız silahların ülkeye en çok giriş yaptığı tespit edilen Kuzey Kordofan ve Kesele’de 6 ay OHAL ilan eden kararname yayınlamıştı.

 


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Son Güncelleme: 16.07.2018 22:14
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