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Sudan\'da 5 Çocuk İnsan Kaçakçılarından Kurtarıldı

Hartum, 23 Temmuz 18 (.): Sudanlı yetkililer, ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde 5 çocuğun, insan kaçakçılığı yapan çetenin elinden kurtarıldığını açıkladı.

Sudan\'da 5 Çocuk İnsan Kaçakçılarından Kurtarıldı

Hartum, 23 Temmuz 18 (.): Sudanlı yetkililer, ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde 5 çocuğun, insan kaçakçılığı yapan çetenin elinden kurtarıldığını açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Sudan\'da 5 Çocuk İnsan Kaçakçılarından Kurtarıldı
Hartum, 23 Temmuz 18 (.): Sudanlı yetkililer, ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde 5 çocuğun, insan kaçakçılığı yapan çetenin elinden kurtarıldığını açıkladı.
Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Kesele Eyaleti Polis Müdürü Hadi Süleyman, polis teşkilatının özverili çalışması sonucu 5 çocuğun insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını söyledi.
Süleyman, üç kaçakçının tutuklandığını aktarırken, milliyetlerini belirtmediği çocukların ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.
Afrika Boynuzu ülkelerinden kaçarak, Sudan üzerinden Avrupa\'ya gitmek isteyen göçmenler, insan kaçakçılarının hedefi oluyor. 
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının çok görüldüğü Kesele eyaletindeki olağanüstü hal uygulamasını geçtiğimiz haftalarda 6 ay uzatmıştı.
(AA/TUĞ/ÖK)

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