Sudan Yüzlerce Etiyopyalı Mahkumu Serbest Bıraktı!

Sudan'ın ülkedeki farklı hapishanelerde tutuklu bulunan yaklaşık bin 400 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktığı bildirildi.

Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, Sudan'ı geçen hafta ziyaret eden Başbakan Abiy Ahmed'in talebi üzerine ülkedeki mahkumları affetme sözü veren Sudan yönetimi akşam saatlerinde yaklaşık bin 400 Etiyopyalıyı salıverdi.

Başbakan Ahmed, Sudan sonrası yaptığı Kenya ziyaretinde de Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'dan benzer talepte bulunmuştu.

