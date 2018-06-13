Sudan ürettiği altının ihracında zorluklar yaşıyor

Sudan'da 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.





Sudan parlamentosunda Ekonomi Komisyonu Başkanı Ali Mahmud meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, ülkede altın üretiminin değerinin 2018’in ilk çeyreğinde 1 milyar 852 milyon dolara ulaştığını duyurdu.





Mahmud, mevzubahis dönemde üretilen altın miktarının 36,5 ton olduğunu vurguladı.





Söz konusu altın miktarının ihracının önemine işaret eden Mahmud, “Ülkenin döviz sıkıntısının giderilmesinde büyük öneme sahip. Aynı zamanda ticaret dengesindeki açık sorununu da çözer.” dedi.







Altın ihracının 212 milyon dolara ulaştığını dile getiren Mahmud, Sudan Merkez Bankasının söz konusu altının satılmasında zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Öte yandan hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalarda yüksek miktarda altın üretimine rağmen yurt dışına altın kaçakçılığının giderek arttığı vurgulanıyor.

Sudan'da, 2011’de Güney Sudan'ın ayrılmasının ardından petrol gelirlerinde yüzde 75 gibi büyük bir düşüş yaşandı. Sudan, yabancı döviz getiren tek kaynak olarak altını kullanıyor.

Sudan, Afrika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti ve Gana’nın ardından altın üretiminde üçüncü sırada yer alıyor.