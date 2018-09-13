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Sudan'da Toprak Kayması

GÜNEY DARFUR EYALETİNDE GEÇEN CUMA TOPRAK KAYMASI YAŞANAN BÖLGEDE 19 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sudan'da Toprak Kayması

GÜNEY DARFUR EYALETİNDE GEÇEN CUMA TOPRAK KAYMASI YAŞANAN BÖLGEDE 19 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

13 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Sudan'da Toprak Kayması

GÜNEY DARFUR EYALETİNDE GEÇEN CUMA TOPRAK KAYMASI YAŞANAN BÖLGEDE 19 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde geçen cuma meydana gelen toprak kayması sonucu 19 kişinin cesedine ulaşıldı.

Güney Darfur eyaletine bağlı Cebel Murra Valisi Abdurrauf Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cebel Murra sıra dağlarındaki Terba bölgesinde geçen cuma toprak kayması yaşanan bölgede 19 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Heyelanın sıra dağlar yakınındaki yer altı sularının patlaması sonucu meydana geldiğini ifade eden Abdullah, dağlık engebeli bölgeye ulaşmadaki zorluk nedeniyle ölü ve kayıp sayısına ilişkin henüz net rakamın belirlenemediğini kaydetti.

Arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Abdullah, uzun zamandır bu bölgede toprak kayması yaşanmadığını belirtti.

Sudan medyasında geçen cuma meydana gelen heyelanda 15'ten fazla evin zarar gördüğü, ölü sayısının 20'ye ulaştığı aktarılmıştı.

Yüksekliği 3 bin metreye ulaşan Cebel Murra dağlarında 2002 yılında meydana gelen heyelanda can kaybı yaşanmamıştı.


Son Güncelleme: 13.09.2018 12:50
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