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Suçsuz Yere 17 Yıl Hapis Yatan 4 Kişiye 31 Milyon Dolar

Suçsuz Yere 17 Yıl Hapis Yatan 4 Kişiye 31 Milyon Dolar

14 Aralık 2017 Perşembe 21:38
Suçsuz Yere 17 Yıl Hapis Yatan 4 Kişiye 31 Milyon Dolar
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ABD’nin Chicago kentinde suçsuz yere 17 yıl cezaevinde kalan 4 kişiye toplam 31 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Chicago Kent Meclisi, 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz oldukları anlaşılan Michael Saunders, Vincent Thames, Harold Richardson ve Terrill Swift’e toplam 31 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu kişiler, 1994’te tecavüz ve cinayetten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmışlardı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda cinayeti araştıran polis memurlarının 4 şüpheliyi yanlış ifade vermeye zorladığı belirtilmişti.

Mahkeme 2011 yılında DNA testi sonucunda aklanan 4 mahkumun beraat etmesine karar vermişti.

Son Güncelleme: 14.12.2017 22:43
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