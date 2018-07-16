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Suç Örgütü Polis Köpeğinin Başına Para Ödülü Koydu!

Kolombiya’da suç örgütü Clan del Golfo, “Sombra” adlı narkotik köpeğinin başına yaklaşık 70 bin dolar para ödülü koydu.

Suç Örgütü Polis Köpeğinin Başına Para Ödülü Koydu!

Kolombiya’da suç örgütü Clan del Golfo, “Sombra” adlı narkotik köpeğinin başına yaklaşık 70 bin dolar para ödülü koydu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Suç Örgütü Polis Köpeğinin Başına Para Ödülü Koydu!

 Kolombiya’da suç örgütü Clan del Golfo, “Sombra” adlı narkotik köpeğinin başına yaklaşık 70 bin dolar para ödülü koydu.

Caracol TV kanalının haberine göre, örgütün elebaşı DarioAntonioUsuga, ABD ve Avrupa’ya göndermeye çalıştıkları 100 kilogram kokaini bulan Sombra'yı hedef gösterdi.

Usuga, başka operasyonlarda da uyuşturucu hap yakalayan Sombra’yı öldürene 200 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 70 bin dolar) vereceğini duyurdu.

KÖPEĞİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Narkotik ekibi, can güvenliğinden endişe duydukları Sombra'nın görev yerini değiştirdi.

Sombra, başkent Bogota’daki El Dorado Havalimanı'nda çalışacak.

Clan del Golfo'nun önde gelen isimlerinden biri, mart sonunda düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Örgütün nisan ayında güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında 8 polis yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, geçen hafta imzaladığı suç örgütleri üyelerinin "teslim olma"sına ilişkin yasanın ardından özellikle Clan del Golfo mensuplarının teslim olmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu.

Clan del Golfo, aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006'da silah bırakmasının ardından ortaya çıkmıştı. Örgütün binin üzerinde üyesi olduğu sanılıyor. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kontrol ettiği alanları ve silahlarını bırakmasının ardından bu sayının daha da artırmış olabileceği tahmin ediliyor.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 15:04
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