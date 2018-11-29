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Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

29 Kasım 2018 Perşembe 09:03
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

SUBARU CORPORATİON, MARKANIN DNA’SINI OLUŞTURAN BOXER MOTORLARI VE ŞANZIMANLARI ÜRETTİĞİ GUNMA OİZUMİ ÜRETİM TESİSİNDE JAPONYA’NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİ KURACAK

Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan Boxer motorları ve şanzımanları ürettiği GunmaOizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Subaru Corporation, bir ilke imza atarak Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği GunmaOizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak. Subaru, sistemi kuracak ve yönetecek olan Japan Facility Solutions Inc. şirketiyle anlaşmaya imza attı.

GunmaOizumi üretim tesisinde yer alacak olan güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral yılda 5 bin megavatsaat enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun GunmaOizumi üretim tesisi yılda 2 bin 370 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

2017 yılında revize edilen Subaru Çevre Politikaları kapsamında Subaru Corporation, tüm operasyonlarında karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Subaru Corporation, 2016 yılındaki karbondioksit salınımını 2030 yılında yüzde 30 azaltmayı planlıyor. GunmaOizumi üretim tesisine kurulacak olan güneş enerjisi santrali Subaru’nun bu hedefi için en büyük yardımcılardan biri olacak.
 

Son Güncelleme: 29.11.2018 12:29
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