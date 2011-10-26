Su Petrolün yerini alacak

Su kullanımının, dünya nüfusundan çok daha büyük bir hızla arttığı açıklandı. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü, su kullanımının 2007 ile 2025 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50 oranında, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 18 oranında artacağının öngörüldüğünü belirtti. Kuruluş, suyun önümüzdeki yıllarda petrol gibi çok önemli ticari madde haline geleceğini kaydetti.

Su kullanımının, dünya nüfusundan çok daha büyük bir hızla arttığı açıklandı.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü, su kullanımının 2007 ile 2025 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50 oranında, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 18 oranında artacağının öngörüldüğünü belirtti.

Kuruluş, suyun önümüzdeki yıllarda petrol gibi çok önemli ticari madde haline geleceğini kaydetti.

Dünya üzerindeki içilebilir su miktarının sadece yüzde 8'i evlerde

kullanılırken yüzde 70'i sulama için ve yüzde 22'si de sanayide tüketiliyor.

Dünyada 1 milyar kişi, temiz içme suyuna erişim sağlayamıyor, 2 milyar kişi ise gerekli hijyenden yoksun. Her yıl çoğu çocuk yaklaşık 500 milyon kişi, su yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Merkezi Colorado'da bulunan Su Araştırma Vakfı ise dünya üzerinde çok fazla su bulunduğunu, ancak bu suyun yüzde 97,5'inin tuzlu ve sadece yüzde 2,5'inin içilebilir olduğunu ve içilebilir suyun da üçte ikisinin donuk halde olduğunu açıkladı.

Vakıf, iklim değişikliği ve köyden kente göçün artmasıyla risk altına giren su kaynakları için entegre bir yönetim geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.