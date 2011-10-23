Şu ana kadar kaç kişi çıkarıldı?

Van, Erciş ve Bitlis'i acı şekilde vuran 7.2'lik deprem faciası sonrası arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. AKUT, Kızılay, devletin ilgili birimleri ve tüm yöre halkı adeta teyakkuzda.



Ancak Van'dan gelen haberler sadece üzücü haberler değil. Zira halkın da yardımıyla enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla sürüyor.

Valiliğe yakın kaynakların belirttiğine göre şu ana kadar enkaz altından kurtarılan insan sayısı 20'yi geçmiş durumda. Kayda düşmeyen münferit kurtarma olayları ile birlikte sayının 50'yi geçmiş olabileceği de söylenenler arasında.

Elektriklerin kesilmiş olması ve artçı sarsıntılardan duyulan korkular halkın ve yardım ekiplerinin hızını kesmiş değil.

Sabaha kadar enkaz altından çıkarılan insan sayısının 1000'ü bulması bekleniyor.

BAŞBAKAN İNCELEMEDE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bütün programını değiştirerek aksamın ilerleyen saatlerinde Van'a ulaştı. İncelemelerde bulundu ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bir televizyon kanalına konuşan Nasuh Mahruki, "bu gece oraya bütün AKUT ekipleri ulaşmış olacak. Tarihimizin en büyük arama kurtarma çalışmasını başlatıyoruz" dedi.