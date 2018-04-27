Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
ÖLÜMLÜ KAZA
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
ÖLÜMLÜ KAZAYA 4 YIL HAPİS
13 yıl hapis yatacak
13 YIL HAPİS YATACAK
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
banner256
Flaş Haber
13 yıl hapis yatacak
Kapat

Striptizciye müşterisinden 905.000 TL miras kaldı

ABD son yılların en ilgi çekici davasına tanık oluyor... New York'ta yaşayan üst düzey bir yönetici, Las Vegas'ta tanıştığı striptizci ile arkadaş oldu. Fakat 50 yaşındaki Micky Liu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, iş insanının mirasını ve sigortadan gelecek parayı "arkadaş" olduğu Veronica Beckham'a vermeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Bekcham, müşterisinden yaklaşık 223.000 dolar yani 905.000 TL aldı.

Striptizciye müşterisinden 905.000 TL miras kaldı

ABD son yılların en ilgi çekici davasına tanık oluyor... New York'ta yaşayan üst düzey bir yönetici, Las Vegas'ta tanıştığı striptizci ile arkadaş oldu. Fakat 50 yaşındaki Micky Liu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, iş insanının mirasını ve sigortadan gelecek parayı "arkadaş" olduğu Veronica Beckham'a vermeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Bekcham, müşterisinden yaklaşık 223.000 dolar yani 905.000 TL aldı.

27 Nisan 2018 Cuma 00:57
Striptizciye müşterisinden 905.000 TL miras kaldı

ABD basını New York’ta hayatını kaybeden üst düzey yönetici Micky Liu ile striptizci Veronica Beckham’ı konuşuyor. Bir TV kanalında üst düzey bir görevi olan fakat fazla kiloları dolayısıyla sağlık sorunu yaşayan 50 yaşındaki Liu geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Fakat Liu’nun ölmesinin ardından ünlü iş insanının 223.000 dolarlık (yaklaşık 905.000 TL’lik) mirası gündeme geldi.

banner223
Bu sırada devreye Las Vegas’ta striptizci olarak yaşamına devam eden Veronica Beckham ortaya çıktı. Egzotik danslar konusunda uzman olan Beckham, Liu ile uzun süredir arkadaş olduğunu ve 2014 yılında Las Vegas’ta tanıştıklarını söyleyerek mirastan pay istedi. Beckham, kalp sorunu olan, şeker hastası ve alkolik olan Liu’nun mirasını almak istedi. Beckham, Liu’nun sigortadan gelecek parayı ve emeklilik hesabını kendi üzerine yaptığını söyledi.

Beckham, “Öyle ki Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında bana parayı verdi” dedi. Fakat Liu’nun hayatını kaybetmesinin ardından iş insanının ailesi devreye girdi. Beckham’ın kardeşiyle cinse ilişkiye girerek onu kandırdığını iddia eden Mick’nin kardeşi May Liu, “Beckham profesyonel bir dansçı ve erkekleri etkileyerek kandırmayı iyi biliyor” dedi ve genç dansçıya dava açarak paranın ve mirasın kendisine kalmasını istedi.

Fakat bugün görülen davada Liu ailesi şok bir kararla adeta yıkıldı. Hakim Rita Mella, “Vefat eden kişinin önceden belirlediği vasiyi değiştiremem. Sonuçta malvarlığıyla ilgili sadece Liu’nun yakınları dava açabilir” ifadesini kullandı. Liu’nun avukatı kararı temyize götürmek için süreci başlatacağını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarhoş sürücü kaza yaptı genç manken feci şekilde can verdi
Sarhoş sürücü kaza yaptı genç manken feci şekilde can verdi
Şişme kadına benzemek için binlerce dolar harcadı… İşte sonuç!
Şişme kadına benzemek için binlerce dolar harcadı… İşte sonuç!
Aldatıldı plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü
Aldatıldı plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü
Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!
Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!
3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!
3800 yılına gittiğini iddia etti ve bunu gösterdi!
DTX'A Genel Yayın Yönetmenini Polat Aslano'yu Askere yolladılar...
DTX'A Genel Yayın Yönetmenini Polat Aslano'yu Askere yolladılar...
"ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu"
"ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu"
Cage'den Abd'de İşkence Raporu
Cage'den Abd'de İşkence Raporu
Bm, Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki
Bm, Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki "isim Sorunu" İçin Tarafları Viyana'da Buluşturdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Abd Kongresi’nde Konuştu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Abd Kongresi’nde Konuştu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim