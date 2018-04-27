Striptizciye müşterisinden 905.000 TL miras kaldı

ABD basını New York’ta hayatını kaybeden üst düzey yönetici Micky Liu ile striptizci Veronica Beckham’ı konuşuyor. Bir TV kanalında üst düzey bir görevi olan fakat fazla kiloları dolayısıyla sağlık sorunu yaşayan 50 yaşındaki Liu geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Fakat Liu’nun ölmesinin ardından ünlü iş insanının 223.000 dolarlık (yaklaşık 905.000 TL’lik) mirası gündeme geldi.

Bu sırada devreye Las Vegas’ta striptizci olarak yaşamına devam eden Veronica Beckham ortaya çıktı. Egzotik danslar konusunda uzman olan Beckham, Liu ile uzun süredir arkadaş olduğunu ve 2014 yılında Las Vegas’ta tanıştıklarını söyleyerek mirastan pay istedi. Beckham, kalp sorunu olan, şeker hastası ve alkolik olan Liu’nun mirasını almak istedi. Beckham, Liu’nun sigortadan gelecek parayı ve emeklilik hesabını kendi üzerine yaptığını söyledi.

Beckham, “Öyle ki Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında bana parayı verdi” dedi. Fakat Liu’nun hayatını kaybetmesinin ardından iş insanının ailesi devreye girdi. Beckham’ın kardeşiyle cinse ilişkiye girerek onu kandırdığını iddia eden Mick’nin kardeşi May Liu, “Beckham profesyonel bir dansçı ve erkekleri etkileyerek kandırmayı iyi biliyor” dedi ve genç dansçıya dava açarak paranın ve mirasın kendisine kalmasını istedi.

Fakat bugün görülen davada Liu ailesi şok bir kararla adeta yıkıldı. Hakim Rita Mella, “Vefat eden kişinin önceden belirlediği vasiyi değiştiremem. Sonuçta malvarlığıyla ilgili sadece Liu’nun yakınları dava açabilir” ifadesini kullandı. Liu’nun avukatı kararı temyize götürmek için süreci başlatacağını açıkladı.