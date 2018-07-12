banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Striptiz kulübünde gözaltına alındı!

Striptiz kulübünde gözaltına alındı!

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
Striptiz kulübünde gözaltına alındı!

ABD Başkanı Donald Trump'la geçmişte ilişki yaşayan cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, striptiz kulübünde gösteri yaparken gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'la ilişki yaşadığını söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels, Ohio eyaletinde gözaltına alındı. Twitter'dan açıklama yapan Daniels'ın avukatı Michael Avenatti gözaltı işleminin "siyasi gerekçelerle" yapıldığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre gerçek adı Stephanie Gregory Clifford olan Stormy Daniels Ohio'da bir striptiz kulübünde şov yaparken bir müşterinin kendisine dokunmasına izin verdi. Ohio yasalarına göre yasak olan bu hareket nedeniyle polis gözaltı işlemi uyguladı. Daniels'ın avukatı fiziksel temasın porno yıldızının rızası dışında geliştiğini belirtti.

TRUMP'LA İLİŞKİ YAŞADI

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016'da bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor. Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

--3612970.jpeg

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim