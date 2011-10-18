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Stresli kadınlar kız çocuğu doğuruyor

İngiliz bilim adamları, stres altındaki kadınların hormonları bebeklerinin cinsiyetini etkilediğini iddia etti

Stresli kadınlar kız çocuğu doğuruyor

İngiliz bilim adamları, stres altındaki kadınların hormonları bebeklerinin cinsiyetini etkilediğini iddia etti

18 Ekim 2011 Salı 07:12
Stresli kadınlar kız çocuğu doğuruyor
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AMERİKALI ve İngiliz bilim adamları, stres altındaki kadınlarda yaşanan hormonal değişikliklerin bebeklerinin cinsiyetini etkilediğini iddia etti. Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda hamile kalmadan haftalar ya da bazı durumlarda aylar önce iş, ev ve aşk hayatında sorunlar yaşayan kadınların çocuklarının cinsiyetinin çoğunlukla kız olduğu kaydedildi. Stresin sebep olduğu kortizol oranının yüksek olduğu kadınlarda erkek çocuk doğurma oranının düşük olduğu belirtilirken incelemeye göre stres oranı yüksek 130 kadın 58 erkek ve 72 kız doğurdu. Araştırmanın yapıldığı İngiltere’de bu oran 105 erkeğe 100 kız çocuğu. Araştırmayı ABD’li meslektaşlarıyla yürüten Dr. Ceclila Pyper “Kortizolün cinsiyete nasıl etki ettiğini anlamak henüz mümkün değil” dedi.

Sigara içen kadınlar bir yıl erken menopoza giriyor

BİLİM adamları, sigara içen kadınların ortalamadan bir yıl erken menopoza girdiğini ortaya çıkardı. ABD, Polonya, Türkiye ve İran’dan 6 bin kadının katıldığı araştırmada, sigara içmeyenlerin 46 ile 51 yaşları arasında menopoza girdiği bildirildi. Öte yandan sigara tiryakisi olan kadınların menopoz dönemine 43 ile 50 yaşları arasında girdiği belirtildi. Erken menopoza giren kadınlarda daha çok kalp rahatsızlığı yaşandığını belirten Volodymyr Dvornyk “Erken menopoza giren kadınların Alzheimer, obezite ve kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma oranı daha fazla. Yani sigara içen kadınların ortalama ömürleri kısalıyor” dedi.

Son Güncelleme: 18.10.2011 07:12
Anahtar Kelimeler:
BebekCinsiyetHormonal Bozukluk
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