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Stres hamileliği geciktiriyor

Bebek isteyen çiftler dikkat! Aşırı stresin hamilelik olasılığını düşürdüğü bilimsel bir çalışmayla ortaya...

Stres hamileliği geciktiriyor

Bebek isteyen çiftler dikkat! Aşırı stresin hamilelik olasılığını düşürdüğü bilimsel bir çalışmayla ortaya...

08 Ekim 2011 Cumartesi 08:39
Stres hamileliği geciktiriyor
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Bebek isteyen çiftler dikkat!

Aşırı stresin hamilelik olasılığını düşürdüğü bilimsel bir çalışmayla ortaya konuldu.

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, doğal yollardan hamile kalmayı planlayan kadınların stres hormonlarını ölçtüler ve aşırı stresin hamile kalma olasılığını düşürdüğünü tespit ettiler. Şimdiye kadar bu konuda bilgiler olmasına karşın, doğrudan bilimsel kanıtın bulunması zordu.

Araştırma, ABD'de Eunice Kennedy Shriver İnsan Gelişimi ve Ulusal Çocuk Sağlığı Merkeziyle ortaklaşa olarak sigara, alkol ve kafeinin hamile kalma olasılığı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmanın bir parçası olarak yürütüldü. Sonuçları "Fertility and Sterility" dergisinde yayınlanan araştırmanın, hamile kalmayı planlayan 18 ila 40 yaşlarındaki sağlıklı 274 kadınla yapıldığı belirtildi.

Yaş, obezite, alkol ve sigara kullanımının hamile kalma olasılığını etkilediği bilinirken, uzmanlar stresin hamileliğe etkisiyle ilgili açık bir bulguya rastlamamışlardı. Araştırmacılar, rahatlamanın çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yardımcı olabileceğini, konuyla ilgili daha çok araştırma yapılması gerektiğini belirttiler. Söz konusu araştırmada kadınların salyasında, stres hormonu olarak bilinen, heyecan, korku ve sinirlilik anlarında ortaya çıkan adrenalin ve kronik strese bağlı kortizol hormonunun seviyeleri ölçüldü.

Adrenalin seviyesi yumurtlama döneminde en yüksek olan kadınların hamile kalma olasılığının, seviyenin en düşük olduğu kadınlara göre yüzde 12 daha düşük olduğu, ancak kortizol hormonunun duruma bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı.

YOGA: Bulguların bebek istenilen dönemde çiftlerin olabildiğince rahat olmaları gerektiği tezini destekler nitelikte olduğunu açıklayan Oxford Üniversitesinden Dr. Cecilia Pyper, çalışmalarının sağlıklı bayanlarda hamile kalmayı etkileyen nedenlerin daha iyi anlaşılmasını amaçladığını söyledi.

Cecilia Pyper konuyla ilgili olarak, "Bu, stresin biyolojik ölçümünün, hamile kalma olasılığıyla ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan ilk araştırma. Bazı vakalarda rahatlama teknikleri, danışmanlık hizmetleri hatta yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı yöntemler bile yardımcı olabilir" dedi.

Son Güncelleme: 08.10.2011 08:39
Anahtar Kelimeler:
BebekHamileStres
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